DEINE LAKAIEN: Live-Akustik-Streaming-Concert findet am 16.07.2020 statt

Die Band DEINE LAKAIEN wird am 16.07.2020 ein exklusives Akustik-Live-Streaming-Konzert aus dem Berliner Astra zeigen.



Die Band sagt dazu: " Endlich können wir die frohe Kunde verbreiten: Am Donnerstag, den 16.07.20 werden wir ab 20:15 Uhr ein exklusives Akustik-Live-Streaming-Konzert im Berliner Astra im Rahmen der "Culture Cast"-Reihe geben, welches über Facebook, YouTube und Twitch gestreamt werden wird.

Alle weiteren Infos findet Ihr unter www.culturecast.de und im zugehörigen Facebook-Event.



Bei dem Konzert werden natürlich sowohl höchste hygienische Standards eingehalten, als auch Anwesenheits- und Kontaktlisten von allen Beteiligten geführt, die vom Robert-Koch-Institut vorgeschlagenen Sicherheitsabstände von zwei Metern eingehalten und das Team vor Ort auf ein Minimum beschränkt.



Mit dem Kauf eines Soli-Tickets könnt ihr uns und die Crew des Culture Cast finanziell unterstützen. Ob und wie viel ihr für ein Soli-Ticket bezahlen wollt, könnt ihr dabei natürlich selbst bestimmen. Eine kleine Überraschung werden wir übrigens auch für euch im Gepäck haben.



Wir bedanken uns für eure Unterstützung, wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen und können es kaum erwarten, euch in hoffentlich naher Zukunft wieder bei unseren Konzerten begrüßen zu dürfen."



Eure Lakaien,

Ernst, Alexander und das gesamte Team

Quelle: deinelakaien@odyssey-music.net Redakteur: Swen Reuter Tags: deine lakaien akustik live streaming konzert astra berlin culture cast