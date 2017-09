DELIVERANCE: Glenn Rogers ist zurück

Gitarrist Glenn Rogers (FINAL DECREE, ex-HERETIC, ex-HIRAX, ex-STEEL VENGEANCE, ex-VENGEANCE RISING) kehrt zu DELIVERANCE zurück. Er war bereits in den Anfangsjahren von 1987 bis 1989 bei der Formation aus Los Angeles aktiv und mitverantwortlich für den Speed/Thrash Metal Meilenstein "Deliverance" (1989).



Auf dem Youtube Video spricht Sänger und Songwriter Jimmy P. Brown darüber sowie über das noch in diesem Jahr erscheinende, neue Album. Dieses wird von den Fans sehnlichst erwartet, denn nach vielen Versprechungen zeigen nun die ersten Höreindrücke, dass endlich wieder der Stil eingekehrt ist, für den die Band so außerordentlich beliebt ist: Harten, schnellen Speed und Thrash Metal mit anspruchsvollen Gitarren-Riffs und einem herausragenden Frotmann, der sich für den ordentlichen Schuss an Melodien verantwortlich zeigt.



Die aktuelle Besetzung von DELIVERANCE lautet: Jimmy P. Brown II (Rhytmus Gitarre, Gesang), Glenn Rogers (Lead Gitarre), Jim Chaffin (Schlagzeug) und Victor Macias (Bass). Damit ist die Band erstklassig besetzt, denn diese Musiker waren unter anderem bei THE CRUCIFIED und TOURNIQUET aktiv und sind bekannt für ihre herausragende Leistungen.

