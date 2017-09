UNREAL TERROR: Lyric Video zu 'Time Bomb'

Die italienischen Metaller, die sich direkt aus den Achtzigern in die Jetztzeit gebeamt haben, präsentieren mit 'Time Bomb' einen Song von ihrem am 6. Oktober über Jolly Roger Records (deutscher Vertrieb über Cargo)kommenden Album "The New Chapter" in einem Lyric-Video, das man hier sehen kann: Youtube.

Tracklist:

1. Ordinary King

2. Time Bomb

3. All This Time

4. Fall

5. The Thread

6. One More Chance

7. Trickles of Time

8. It's the Shadow

9. Lost Cause

10. Western Skies



Line-up:

Luciano Palermi - Vocals

Enio Nicolini - Bass

Iader D. Nicolini - Guitar

Arcanacodaxe - Guitar

Silvio Canzano - Drums