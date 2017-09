David Gilmour: Neues Video von 'One Of These Days'

"Live At Pompeii" heißt das monumentale Live-Werk, das am 29. September über Columbia Records/Sony Music als Doppel-CD (mit 21 Tracks), Einfach-Blu-Ray, Doppel-DVD, Blu-ray + CD Deluxe Edition Boxset (2 CDs und 2 Blu-rays), Vierfach-Vinyl und Download erscheinen wird. Wow, zwei CDs und zwei Blu-Rays? Braucht man das, oder reicht einfach nur eine Doppel-CD? Am besten, ihr guckt mal selbst, denn jetzt gibt es den alten PINK FLOYD-Klassiker 'One Of These Days' als Video aus dem Werk: Youtube.

