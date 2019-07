Neuer Pop Metal von den MOONLIGHT DESIRES

Fast zwei Jahre ist es her, dass die MOONLIGHT DESIRES aus Kanada ihr Album "Just The Hits: 1981 - 1985" veröffentlichten, auf dem sie Popstücke der damaligen Zeit als Metal coverten. Offenkundig handelt es sich bei der Band um Wiederholungstäter, denn aktuell ist ein Video ihrer hart rockenden Interpretation von 'Patio Lanterns', im Original von KIM MITCHELL, bei YouTube zu sehen.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: moonlight desires patio lanterns kim mitchell