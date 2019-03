MANOWAR - Anders Johansson, EP und Remasters

Pünktlich zum Auftakt der Deutschland-Dates der "The Final Battle"-Nichtabschiedstour von MANOWAR sind ab sofort auf iTunes in digitaler Form sowohl die brandaktuelle EP "The Final Battle I", und die kaiserlichen Remasters (Imperial Editions MMXIX) der Klassikeralben "Into Glory Ride" und "Hail To England" erhältlich, die es ab dem heutigen Frankfurt-Gig auch in physischer Form am Merchandise-Stand geben wird. Die reguläre Veröffentlichung der Tonträger im Onlinehandel und beim örtlichen Plattenladen steht, wie bereits berichtet, für Ende Mai an. Die beiden Neuauflagen erhalten neue Artworks, wobei auf "Into Glory Ride" ein an Ken Kellys "King Of Kings"-Gemälde angelehntes Streitwagen-Cover erscheinen wird, während "Hail To England" eine modernisierte Version des Original-Artworks zu sehen ist.





Die neue EP enthält das orchestrale Intro 'March Of The Heroes Into Valhalla', die rockige Mitsinghymne 'Blood And Steel', die epische, folkige Halbballade 'Sword Of The Highlands' und das finstere, experimentelle 'You Shall Die Before I Die', das sich von Joey DeMaio gesungen in ziemlich schleppende, schwarzdoomige Dimensionen vorwagt.

Erstmals auf der EP zu hören ist Anders Johansson (ehemals bei HAMMERFALL, SILVER MOUNTAIN, STRATOVARIUS, YNGWIE MALMSTEEN und vielen mehr) als neuer Drummer, der seine Livepremiere mit MANOWAR am vergangenen Montag im tschechischen Brünn gefeiert hat.

Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: manowar the final battle anders johansson into glory ride hail to england