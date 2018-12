DER WEG EINER FREIHEIT ist

Die Show am 14.Oktober 2017 m Lido in Berlin wurde aufgezeichnet und wird am 1. März als Live-Album in Form einer CD, auf Vinyl oder in einer speziellen CD-Box mit Gimmicks den Weg in die Regale der Republik finden. Darauf werden folgende Lieder zu finden sein:

1. Einkehr - Live in Berlin (06:17)

2. Der stille Fluss ‐ Live in Berlin (08:05)

3. Repulsion ‐ Live in Berlin (08:59)

4. Skepsis Part I ‐ Live in Berlin (05:08)

5. Skepsis Part II ‐ Live in Berlin (06:07)

6. Ewigkeit ‐ Live in Berlin (07:09)

7. Zeichen ‐ Live in Berlin (13:15)

8. Aufbruch ‐ Live in Berlin (11:58)

9. Lichtmensch ‐ Live in Berlin (05:30)

10. Ruhe ‐ Live in Berlin (06:13)

Außerdem wird die Band danach auch wieder touren:

28 Mar 19 Paris (FR) Le Petit Bain mit THE DEVIL'S TRADE und CELESTE

30 Mar 19 Toulouse (FR) Le Metronum mit THE DEVIL'S TRADE und CELESTE

31 Mar 19 Barcelona (ES) Bóveda mit THE DEVIL'S TRADE und CELESTE

01 Apr 19 Lyon (FR) Rock n Eat mit THE DEVIL'S TRADE und CELESTE

02 Apr 19 Esch/Alzette (LU) Kulturfabrik mit THE DEVIL'S TRADE und CELESTE

03 Apr 19 Köln (DE) Luxor mit THE DEVIL'S TRADE und CELESTE

04 Apr 19 Tilburg (NL) Little Devil mit THE DEVIL'S TRADE und CELESTE

05 Apr 19 Dresden (DE) Beatclub mit THE DEVIL'S TRADE und CELESTE

06 Apr 19 Hamburg (DE) Knust mit THE DEVIL'S TRADE und CELESTE

07 Apr 19 Nürnberg (DE) Hirsch mit THE DEVIL'S TRADE und AU-DESSUS

08 Apr 19 Prague (CZ) Futurum mit THE DEVIL'S TRADE und AU-DESSUS

09 Apr 19 Wien (AT) Arena mit THE DEVIL'S TRADE und AU-DESSUS

10 Apr 19 München (DE) Backstage mit THE DEVIL'S TRADE und AU-DESSUS

11 Apr 19 Stuttgart (DE) Universum mit THE DEVIL'S TRADE und AU-DESSUS

12 Apr 19 Berlin (DE) Lido mit THE DEVIL'S TRADE und AU-DESSUS

13 Apr 19 Wiesbaden (DE) Schlachthof mit THE DEVIL'S TRADE und AU-DESSUS