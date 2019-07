LAMB OF GOD ohne Chris Adler!

Nun ist es offiziell: Nachdem bereits Schlagzeuger Art Cruz auf den letzten Konzerten Chris Adler ersetzt hatte, ist Adler nun nicht mehr Teil der Band. Hier das Original-Statement übersetzt:

Liebe LAMB OF GOD-Fans,

Wir sind letzte Woche von einem großartigen europäischen Festivallauf und unserer letzten Tour mit SLAYER in Nordamerika zurückgekehrt. Wir freuen uns darauf, die Dynamik aufrechtzuerhalten und in die nächste Platte einzutauchen.



Wir möchten Art Cruz, der seit einem Jahr mit uns auf Tour ist, offiziell als neuen Schlagzeuger von LAMB OF GOD begrüßen. Cruz wird uns ins Studio begleiten, wenn wir mit der Vorproduktion und Aufnahme eines neuen Albums beginnen.



Wir sind sehr stolz auf alles, was diese Band in den letzten zwei Jahrzehnten geleistet hat. Wir möchten Chris Adler für seine Beiträge im Laufe der Jahre danken und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Bemühungen.



Vielen Dank,



John, Mark, Randy und Willie