DETHONATOR: Neues Album und Lyric Video

Die britischen Metaller von DETHONATOR veröffentlichen nach dreijährigem Schaffensprozess ein neues Album unter dem Titel "Race Against The Sun Part I". Die Scheibe enthält insgesamt die folgenden zehn Tracks:

1. When Lucifer Fell

2. Nightmare City

3. Burial Ground

4. Ulflag

5. Ghost of the Rolling Horizon

6. Pyroclastic

7. The Hangman

8. Narcisside

9. Terror By Night

10. Sharp's Cairn

Zu 'Pyroclastic' gibt es bereits ein Lyric-Video.

Näheres zu Teil II des Albums wird Ende 2019 zu erfahren sein.