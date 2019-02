THORMESIS: Erste Single zum neuen Album

Die Black Metaller von THORMESIS steuern am 08.03.2019 auf die Veröffentlichung ihres neuen Albums "The Sixth" zu. Bereits jetzt gibt's die erste Single-Auskopplung mit dem Titel 'Thy Morbid Drunken Ways', die auf allen relevanten Streaming-Portalen zu hören ist. Ein Videoclip steht auch bereits zur Verfügung.

Die Tracklist des neuen Albums liest sich wie folgt:

1. Sonnen

2. Thy Morbid Drunken Ways

3. Chor der Toten

4. Zeichen zum Grund

5. Lichtermeer

6. One Last Tear For Every Burned Soul

7. Deadened Skies