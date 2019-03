DIAMOND HEAD mit erster Single zum neuen Album

Am 24.05.2019 kommt über Silver Lining Music das neue und achte Studioalbum der britischen NWoBHM-Recken DIAMOND HEAD in die Läden. Es wird den Titel "The Coffin Train" tragen, ein perfekt zur Band passendes Artwork wird es zieren, und der erste Song, den uns die Engländer hieraus vorstellen, heißt 'Belly Of The Beast'.

Der offizielle Videoclip dazu ist bereits auf YouTube verfügbar und er zeigt die Band aggressiv, schnell und kompromisslos. Es scheint uns ein ziemlich starkes Album ins Haus zu stehen:

DIAMOND HEAD 2019:



Brian Tatler (guitars)

Rasmus Bom Andersen (vocals)

Karl Wilcox (drums)

Dean Ashton (bass)

Abbz (guitars).

