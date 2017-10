Das neue Album von DIARY OF DREAMS wird am 06.10.2017 erscheinen. Es trägt den Namen "hell in Eden".



Die Trackliste liest sich so:

Made in Shame

Epicon

decipher me

hell in Eden

perfect halo

Beast of Prey

listen and scream

Traces of Light

mercy me

Bird of Passage

Sister Sin

nevermore

hiding rivers



Aktuelle Videos gibt es zu den Songs 'hiding rivers' und 'Epicon'.

Live ist die Band demnächst zu sehen. Folgende Termine sind bestätigt:



12.10.2017, Frankfurt/Main, Batschkapp

13.10.2017, Krefeld, Kulturfabrik

14.10.2017, Hamburg, Markthalle, Tickets

20.10.2017, Leipzig, Täubchenthal

21.10.2017, Dresden, Reithalle Strasse E

22.10.2017, Nürnberg, Hirsch

16.11.2017, Hannover, MusikZentrum

17.11.2017, Bremen, Tivoli

18.11.2017, Berlin, Huxleys

24.11.2017, München, Backstage

25.11.2017, Stuttgart, Im Wizemann

02.02.2018, Jekaterinburg, Club Dom Pechati, Russland

03.02.2018, Moskau, Club Theater, Russland

04.02.2018, St. Petersburg, Club Aurora, Russland

12.05.2018, Köln, Unter schwarzer Flagge

22.09. - 29.09.2018, Miami, Gothic Cruise 2018, US