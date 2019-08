DIE TAUCHER - Update zum Comeback und neues Video

Schon im Mai durften wir euch die frohe Kunde bringen, dass das aus dem Illertal stammende Punk/Metal/Rock-Kommando DIE TAUCHER zurück ist, und nun sind es nur noch zwei Wochen, bis das neue Studioalbum "Landgang" am 16.08.2019 über Rockport Records mit einer zünftigen Releaseparty im heimischen Bellenberg in der Traube begrüßt werden darf. Die Sause steigt ab 18:00 Uhr im Biergarten der Traube. Wer am Abend schändlicherweise schon verplant sein sollte, der kann auch schon nachmittags um 14:00 Uhr in Senden beim Saturn Elektronikmarkt seine Aufwartung machen, wo DIE TAUCHER ebenfalls ein paar Stück spielen und Devotionalien (oder im Idealfall das neue Album) für euch signieren möchten.

Tourdaten:

16.08.2019 - 14:00 Uhr -

Saturn, Senden - CD-Release, Signing Session mit kurzem Liveauftritt



16.08.2019 - 18:00 Uhr (Einlass), 20:00 Uhr (Auftritt) -

Traube, Bellenberg - SummerBash - mit Album-Release-Party



28.09.2019 - 20:00 Uhr (Beginn)

Kreuz, Obermarchtal



19.10.2019 - 21:00 Uhr (Beginn)

Broncos MC, Loge Hittistetten



Und wer wissen will, ob DIE TAUCHER noch so klingen wie einst im Mai, der möge das neue Video zum aktuellen Song 'Unsterblich' auf YouTube verkosten und seine Freude dran haben: