WEAPON UK - Ende September mit

Wie uns Bob Mitchell im Namen von Pure Steel Records wissen lässt, werden die aus London stammenden NWoBHM-Recken WEAPON UK ihr neues Album "Ghosts Of War" am 27.09.2019 veröffentlichen. Vorbestellungen sind bei Pure Steel am 13.09.2019 möglich.

Das aktuelle Line-up der Band besteht aus Danny Hynes (Gesang), Jeff Summers (Gitarre), Tony Forsythe (Bass), Darren Lee (Drums) und Special Guest Clare Cunningham (ex-THUNDERMOTHER, als Gastsängerin beim Titelstück). Das neue Album wird zehn neue Stücke enthalten sowie ein Remake des Achtiziger-Bandklassikers "Set The Stage Alight", Letzteren allerdings unnötigerweise nur als Vinyl-Bonustrack, was natürlich die CD-Liebhaber ein wenig ärgern dürfte. Für das Cover-Artwork ist Augusto Peixoto verantwortlich.

Trackliste:



1. Ghosts Of War

2. Queen Of The Ride

3. Redman

4. Sea Of Hope

5. Emerald God

6. Tourniquet

7. All I Need

8. Hell On Earth

9. '79 Revisited

10. G.O.W. Reprise (Bonustrack)

Gesamtspielzeit: 43:30 min