DIMMU BORGIR: Neue Single und Rereleases

Nach langer kreativer Funkstille gibt es von DIMMU BORGIR endlich wieder neue Musik zu hören. Vorab steht eine 7"-Single zum neuen Song 'Interdimensional Summit' an, die ab 23.02.2018 in den Läden stehen und einen Vorgeschmack auf das kommende Album geben soll, mit dem im Frühjahr 2018 zu rechnen ist. Die B-Seite der in den Vinylfarben Schwarz, Rot/Klar-Splatter und Gold erhältlichen und bereits über Nuclear Blast vorbestellbaren Single wird eine Liveversion von 'Puritania' enthalten.

Außerdem stehenaller Scheiben zwischen dem 1994er-Debüt "For All Tid" und der 2003er-Platte "Death Cult Armageddon" in allerlei Vinylfarben an, die teils schon über Nuclear Blast zu haben sind, teils in Kürze folgen werden.Abschließend dürfen wir euch noch auf die folgenden bereits bestätigtenvon Shagrath, Silenoz & Co. hinweisen:

22. - 24.06.2018 - F Clisson - Hellfest

05. - 07.07.2018 - E Barcelona - Rock Fest

02. - 04.08.2018 - D Wacken - Wacken Open Air

16. - 18.08.2018 - N Horten - Midgardsblot Metalfestival