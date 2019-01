DIRTY SHIRT mit neuem Album

Die transsilvanische Crossover-Band DIRTY SHIRT veröffentlicht am 08.03.2019 das neue Album "Letchology" via Attack Records. Hört euch hier eine Preview des Albums an:

https://www.youtube.com/watch?v=9NSu-QIzfpA

Die "European Letcho Drom Tour 2019" startet schon bald:

14.02.2019 Newcastle (UK), Trillians

15.02.2019 London (UK), Underworld Camden

16.02.2019 Birmingham (UK), O2 (HRH Metal Fest)

22.02.2019 Baia Mare (RO), Casa Tineretului – mit Orchester

23.02.2019 Cluj Napoca (RO), Form Space – mit Orchester

08.03.2019 Nürnberg (DE), Matrixx

10.03.2019 Stuttgart (DE), Club Cann

13.03.2019 München (DE), Backstage Club

14.03.2019 Weiher (DE), Live Music Hall

15.03.2019 Viersen (DE), Rockschicht

16.03.2019 Bochum (DE), Rockpalast

26.03.2019 Lyon (FR), Ninkasi Kao – mit Orchester

27.03.2019 Les Deux Alpes (FR), Snow Fest – mit Orchester

28.03.2019 Grenoble (FR), Bifurk – mit Orchester

29.03.2019 Paris (FR), Le Petit Bain – mit Orchester

30.03.2019 Lille (FR), Le Midland

12.04.2019 Brasov (RO), Kruhnen – mit Orchester

13.04.2019 Bucarest (RO), Quantic – mit Orchester

01.05.2019 Košice (SK), Collosseum

02.05.2019 Bratislava (SK), MMC

03.05.2019 Zlín (CZ), Masters of Rock Café

04.05.2019 Prague (CZ), Rock Café

10.05.2019 Oradea (RO), TBC

11.05.2019 Timisoara (RO), TBC

