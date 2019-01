TRAUMA: Neues Album und neues Lyrik-Video

Die amerikanischen Speed/Power-Metaller TRAUMA, bei denen bekanntlich kein Geringerer als der einzigartige Cliff Burton vor seinem Einstieg bei METALLICA in die Saiten griff, veröffentlicht am 15. Februar via PURE STEEL Records ein neues Album mit dem Titel Album "As The World Dies". Von diesem Album, welches als CD und Vinyl erhältlich sein wird, wurde nun zu dem Song 'The Rage' ein Lyrik-Video online gestellt. Youtube.

