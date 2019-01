WE HUNT BUFFALO: Tourdaten für Deutschland bestätigt

Die kanadische Rock-Band WE HUNT BUFFALO wird in diesem Jahr erstmals in Deutschland auftreten. Dabei werden sie ihr aktuelles Album "Head Smashed In" vorstellen. Das erschien am 26.10.2018 via Fuzzorama/Soulfood.



Folgende Termine sind bestätigt:



München am 17. Mai 2019 im Feierwerk/Hansa 39

Hamburg am 19. Mai 2019 im headCRASH

Berlin am 22. Mai 2019 im Musik & Frieden

Köln am 25. Mai 2019 im MTC



Der reguläre Vorverkauf beginnt am 16.01.2019.

