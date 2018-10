Oli Herbert, Gitarrist von ALL THAT REMAINS verstorben

Oli Herbert, der Gitarrist der Band ALL THAT REMAINS ist tot, er wurde nur 44 Jahre alt. Gründe für seinen plötzlichen Tod wurden bisher nicht bekannt gegeben.



ALL THAT REMAINSs ist eine Metalcore-Band aus Springfield, Massachusetts. Oli Herbert war einer der Gründungsmitglieder, die die Gruppe 1998 ins Leben riefen.



Anfang November 2018 soll das neue Album "Victim of the New Disease" erscheinen. Für Dezember war eine Tour geplant, die die Band auch nach Köln (10.12.) und Berlin (11.12.) bringen sollte. Ob die Konzerte stattfinden werden, ist noch unklar.

