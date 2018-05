WGT 2018: Programm (fast) online

Wie jedes Jahr dauert es immer recht lange, bis der offizielle Spielplan für das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig seitens der Festivalmacher veröffentlicht wird. Das ist 2018 nicht anders. Das Programm selbst ist zwar nicht online, dafür sind aber in der Rubrik "Künstlerauswahl" die Daten hinterlegt. Klickt man auf den entsprechenden Künstler, werden Auftrittsort und Datum angezeigt. So kann jeder mit ein wenig Mühe schon einmal stöbern.

Das Festival findet vom 18. Mai bis 21. Mai 2018 in Leipzig statt.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.