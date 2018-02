DOOL feiert Videopremiere

Die niederländische Rock-Band DOOL hat gerade über Youtube ein Musikvideo zu ihrem Song 'The Alpha', welches aus dem erfolgreichen Debütalbum "Here now, There then"stammt, veröffentlicht. Des Weiteren ist die Truppe ab März auch für einige Shows wieder in Deutschland unterwegs.

Tourdates:

02.03.2018 DE - Turock - Essen

03.03.2018 BE - Biebob - Voddelaar

04.03.2018 FR - Le Ferrailleur - Nantes

05.03.2018 FR - Backstage - Paris

07.03.2018 FR - Le Grillen - Colmar

08.03.2018 CH - Kiff- Aarau

09.03.2018 IT - Dagda Live Club - Pavia

10.03.2018 IT - Revolver - San Dona Di Piave

12.03.2018 HU - A38 - Budapest

13.03.2018 PL - Alchemia - Krakow

14.03.2018 DE - Magdeburg - Factory

15.03.2018 DE - From Hell - Erfurt

16.03.2018 DE - Roadrunners Paradise - Berlin

17.03.2018 DE - MS Connexion - Mannheim

18.03.2018 NL - 013 - Tilburg