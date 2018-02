PAPA ROACH: Neues Video

Die US Band hat ein tolles Video zu dem Song 'Born For Greatness' veröffentlicht, in dem eine positive Message verbreitet wird. Drei Protagonisten sind Menschen, die sich durch ihre physischen Behinderungen nicht beeinträchtigen lassen: Aaron “Wheelz” Fotheringham, der mit einer angeborenen Behinderung professionell Rollstuhl WCMX fährt; Jen Bricker ist eine Luftakrobatin, die ohne Beine und mit einem außenliegenden Herz geboren wurde; und Jean Sok, der Breakdancer mit einem Bein. Seht selbst: Youtube.

Übrigens ist das Lied auch als neuer Song für die TV-Serie "Monday Night Raw" ausgewählt worden.