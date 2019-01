KORPIKLAANI: Lyrikvideo veröffentlicht!

Erst kürzlich stellte die Pyynikin Craft Brewery ein leckeres KORPIKLAANI-Lager vor. Um dies gebührend zu feiern, wird die Band eine Special Tour Edition ihres neuen Albums »Kulkija« ("Wanderer") herausbringen, das nicht nur die regulären Songs enthält, sondern auch eine Bonus-CD mit dem Titel »Beer Beer«. Diese CD, die nur im physischen Paket erhältlich ist, enthält 14 verschiedene Versionen des legendären KORPIKLAANI-Songs 'Beer Beer', eingespielt von Christopher Bowes (ALESTORM), Steve "Zetro" Souza (EXODUS), Andreas "Gerre" Geremia (TANKARD), Jesper Anastasiadis (TURISAS), TROLLFEST, HEIDEVOLK und vielen anderen ihrer Bands und Musikerfreunden.



Der erste Vorgeschmack wird heute in Form eines Lyric-Videos veröffentlicht, und hier gibt es die Version mit Christopher Bowes zu hören:







»Kulkija [Tour Edition]« - Tracklist:



01. Neito

02. Korpikuusen kyynel

03. Aallon alla

04. Harmaja

05. Kotikonnut

06. Korppikalliota

07. Kallon malja

08. Sillanrakentaja

09. Henkselipoika

10. Pellervoinen

11. Riemu

12. Kuin korpi nukkuva

13. Juomamaa

14. Tuttu on tie



»Beer Beer«-CD

01. Kaljaa (feat. Vesku | KLAMYDIA)

02. Bier Bier (feat. Gerre | TANKARD)

03. Bíra Bíra (feat. FLERET)

04. Øl Øl (feat. TROLLFEST)

05. Shai Shai (feat. NYTT LAND)

06. Birra Birra (feat. Emilio | SKILTRON)

07. Пиво Пиво (feat. TROLL BENDS FIR)

08. Pivo Pivo (feat. Meri | IRIJ)

09. Μπύρα Μπύρα (feat. Jesper | TURISAS)

10. Pivo Pivo (feat. Milan from ASCHAR)

11. Beer Kill Kill (feat. Zetro | EXODUS)

12. Beer Beer (feat. Chris | ALESTORM)

13. Mellanöl (feat. Viking Danielson | SVARTA LJUSET)

14. Bier Bier (feat. HEIDEVOLK)



Die »Kulkija«-Touredition kann im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden





Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: korpiklaani beer beer kulkija