DOUBLE CRUSH SYNDROME mit neuem Video

Der Andy brings mal wieder. Kleiner Kalauer, sorry, ich fang noch mal an: Die Band um Andy Brings hat mit 'I don't Like You' ein neues Video veröffentlicht, bei dem sicher die Feiertanne zu nadeln beginnt: Youtube.

Das Lied stammt von der EP "Flash And Blood", die man hier erwerben kann, und im Video ist Kiefer Dorkas zu sehen, über die Andy sagt: "Dorkas ist der Hammer, wir haben uns seinerzeit am Set von PROMI SHOPPING QUEEN kennengelernt, und sofort bestens verstanden. Sie ist eine absolute Könnerin und ´ne echt coole und tolle Frau, der Dreh mit ihr war mega. 10 Minuten echte Gefühle, Aggro Ruhrpott! Nach dem mehr als erfolgreichen Jahr 2018 ist 'I Don´t Like You' unsere Art "Danke" zu sagen und "Schöne Feiertage" zu wünschen. Ein Clip zum immer wieder anschauen, daheim, in Ruhe, mit einer schönen Tasse Kakao in der einen, und einer Axt in der anderen Hand. Wir sehen uns in 2019, mit mehr Power denn je!"