WIND ROSE zieht ein in den Napalm-Stall

Die Italiener werden ihre Mischung aus Folk- und Power Metal, den sie erstmals auf dem Album "Stonehymn" zelebriert haben, in Zukunft über das österreichische Label Napalm Records unter die Fans bringen. Das zweite Album ist für 2019 angekündigt. Wer WIND ROSE noch nicht kennt, kann ja man in den Song 'To Erebor' reinlauschen: Youtube.

Aber die Dreckschluris könnten sich echt mal wieder waschen. Tse.