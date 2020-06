DRITTE WAHL: Erste Single vom neuen Album

Die Rostocker Punkrock-Band DRITTE WAHL wird am 18.09.2020 ihr neues Album "3D" veröffentlichen. Daraus ist heute die Single 'Was zur Hölle…?!' erschienen. Das Video zum neuen Stück wird morgen im Mau Club in Rostock vorgestellt. Dazu wird es einen Livestream geben. Dieser ist unter anderen auf der Facebook-Seite der Band zu sehen.



Live will die Band mit dem neuen Album zu folgenden Terminen starten:

11.09.2020 / Magdeburg / Factory

12.09.2020 / Rostock / IGA-Park

06.11.2020 / Stuttgart / LKA Longhorn

07.11.2020 / Hamburg / Große Freiheit

13.11.2020 / München / Backstage

14.11.2020 / Erfurt / Central Club

20.11.2020 / Hannover / Pavillon

21.11.2020 / Bremen / Schlachthof

26.11.2020 / (CH) Bern / Dachstock

27.11.2020 / (CH) Zürich / Dynamo

28.11.2020 / Düsseldorf / ZAKK

04.12.2020 / Nürnberg / Hirsch

05.12.2020 / Wiesbaden / Schlachthof

11.12.2020 / Leipzig / Haus Auensee

12.12.2020 / Berlin / Columbia Halle

18.12.2020 / Bielefeld / Forum

