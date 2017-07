DRITTE WAHL: Neues Studioalbum erscheint am 01.09.2017

Am 01.09.2017 wird das zehnte Album der Punk-Rock-Band DRITTE WAHL erscheinen. Es trägt praktischerweise den Namen "10".



Das Album transportiert Haltung und Aussage und fordert zur Reflexion auf. Über die eigene Situation, über die Welt, in der wir leben, über die Dinge, die wir tun. So wie das DRITTE WAHL nun schon seit fast 30 Jahren tun. Das Jubiläum selbst findet übrigens zum Jahresende 2018 statt und soll – in welcher Form auch immer – gefeiert werden.



"Deswegen kam es uns offen gestanden auch sehr gelegen, dass 10 so früh fertig war. Im nächsten Jahr hätten sich wohlmöglich alle an dem Jubiläum festgehalten, so bekommt die Platte die Aufmerksamkeit, die sie verdient hat. Wie genau wir dann feiern werden, stellt sich noch früh genug raus.", so die Band.

