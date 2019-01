SUPERSEED: Erste Single als Video-Clip veröffentlicht

SUPERSEED aus Bristol veröffentlicht am 08. Februar 2019 ihr selbstbetiteltes Debütalbum via ROAR. Nun gibt es in Form von 'My Time Is Now' die erste Single daraus auch als Video-Clip zu sehen. Youtube.



In folgenden Ausführungen wird das Album veröffentlicht: Digipak, orangenes Gatefold Doppel-Vinyl (limitiert auf 300 Stück) und digital.