DUST BOLT: 'Dead Inside' Video online

Die bayerischen Thrash-Metaller DUST BOLT veröffentlichen am 18. Januar 2019 via Napalm Records ihr viertes Studioalbum, welches "Trapped In Chaos" getauft wurde. Aus selbigem Album gibt es nun in Form des Songs 'Dead Inside', ein erstes Video zu beäugen. Youtube.

Vorbestellungen dürfen schon im Napalm Shop abgegeben werden.