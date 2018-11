ROCK AM HÄRTSFELDSEE: Parasite Inc. bestätigt

Die jungen Aalener Melodic-Death-Metaller PARASITE INC., die mit ihrer aktuellen "Dead Or Alive" Veröffentlichung auf einem sensationellen 33. Platz in den offiziellen deutschen Albumcharts für Aufsehen sorgten, sind bereits die fünfte deutsche Band, die für das "Rock Am Härtsfeldsee" 2019 bestätigt wurde. Hier gibt es ein Video mit dem Titel 'Once And For All' aus selbigem Album zur Einstimmung. Youtube.

Das Festival-Line-up für das "Rock Am Härtsfeldsee"-Festival, das vom 28.-29.06.2019 über die Bühne gehen wird, liest sich (in alphabetischer Reihenfolge) momentan folgendermaßen:

KISIN' DYNAMITE

ONKEL TOM

PARASITE INC.

SODOM

U.D.O.