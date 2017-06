Auf Relapse Records wird am 23.06.2017 mit "Wrong One To Fuck With", das neue Album der Death Metal-Hektiker von DYING FETUS veröffentlicht. Ab jetzt gibt es bereits das erste Stück davon, 'Die With Integrity' zu hören.

Quelle: Relapse Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: dying fetus death metal neues album relapse records