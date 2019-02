DYING GORGEOUS LIES hat ein 'Fatal Craving'

So heißt nämlich die erste Single des kommenden Albums "The Hunter And The Prey": Youtube.

Das Album wird am 22. März mit folgenden Somgs erscheinen:

1. From The Ashes / Hellfire

2. We Are The Apocalypse

3. Revolution Day

4. ...And As The Bombs Fell

5. Fatal Craving

6. New World Order

7. Ancient Tales

8. Beast Mode

9. Greetings From Aleppo

10. Sweet Taste Of Lies

Bestellungen können hier aufgegeben werden.