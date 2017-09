JEFF BECK: Livealbum zum Jubiläumskonzert im Anmarsch

Im letzten Jahr spielte der Gitarrist Jeff Beck im Hollywood Bowl ein Konzert, dessen Setlist einen Rückblick auf die mittlerweile 50 Jahre währende Karriere des Musikers warf und wozu Jeff Beck Gäste wie Billy Gibbons (ZZ TOP), Steven Tyler (AEROSMITH) oder Buddy Guy auf der Bühne begrüßen konnte. Am 6. Oktober erscheint unter dem Titel "Live At The Hollywood Bowl" ein Mitschnitt dieser Show als DVD, DVD/CD-Paket und Blue-Ray. Hier gibt es schon mal Cover und Tracklist:



1) The Revolution Will Be Televised

2) Over Under Sideways Down

3) Heart Full Of Soul

4) For Your Love

5) Beck’s Bolero

6) Medley: Rice Pudding / Morning Dew

7) Freeway Jam

8) You Never Know

9) ‘Cause We’ve Ended As Lovers

10) Star Cycle

11) Blue Wind

12) Big Block

13) I’d Rather Go Blind

14) Let Me Love You

15) Live In The Dark

16) Scared For The Children

17) Rough Boy

18) Train Kept A’Rollin’

19) Shapes Of Things

20) A Day In The Life

21) Purple Rain

