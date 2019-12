Debütalbum von SYRYN zum Jahresanfang

Zu den ersten Albenveröffentlichungen 2020 gehört der für den 3. Januar angekündigte Erstling "Beyond The Depths" der kanadischen Metalband SYRYN. Vorab gibt es schon mal die Trackliste und bei YouTube ganz frisch einen Textclip zu 'Dead Men Tell No Tales' (übrigens kein MOTÖRHEAD-Cover).

1. Song Of The Syrynite (0:45)

2. Neverending Nightmare (5:27)

3. Inebriated Outcasts (0:19)

4. Three Sheets To The Wind (3:22)

5. Panic Room (0:40)

6. Unbreakable (4:36)

7. Bound In Torment (0:53)

8. Paradise For Demise (4:29)

9. Prelude To Fatality (0:26)

10. Dead Men Tell No Tales (5:38)

11. Adrift (0:43)

12. Through It All (5:36)





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: syryn beyond the depths dead men tell no tales