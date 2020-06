Doris Brendel und Lee Dunham zum vierten Mal zusammen

Die beiden britischen Künstler werden am 1. September ihr mittlerweile viertes gemeinsames Album veröffentlichen. "Mass Hysteria" wird das Werk heißen, auf Sky-Rocket Records erscheinen und diese Stücke enthalten:

1. Takes One to Know One 4.59

2. It's Never Too Late 5.40

3. Mass Hysteria 6.26

4. You Took My Breath Away 7.00

5. You're Everything 5.44

6. It Can Only Get Better 4.31

7. Other Side of the World 5.55

8. Wrong Time Wrong Place 5.08

9. Take Me to the Edge 5.38

10. Hard Heart 4.45

11. The People Are Gonna Rise Up 7.25

Ich lausche gerade zum ersten Mal und kann nur sagen, dass es wieder eine absolute Wunderüte geworden ist zwischen Rock, Prog und Blues. Es gibt leider noch keine frei verfügbare Hörprobe.