THE 69 EYES - Lyric-Video zu 'Change'

Am 26. Juni wird die Band ihr 30. Jubiläum feiern. Da Touren in dieser Zeit ja nicht möglich ist, wird es eine Live Stream Show aus Helsinki geben.



Heute könnt ihr euch schon einmal darauf einstimmen und euch das Lyric-Video zu 'Change' aus dem aktuellen Album "West End" anschauen.



Sänger Jyrki 69 sagt dazu: "Da momentan immer noch dieser riesige "Pausen-Knopf" gedrückt ist, zeigen wir euch hier einige unserer letzten Videoclips von unseren Shows, ein paar "Erinnerungen" an unsere Show im "The Whisky A Go-Go" in Hollywood, USA. Wir vermissen es zu touren und unsere Fans, wie alle anderen auch – deshalb veranstalten wir ja unseren Live-Stream zum 30. Jubiläum, am Freitag den 26. Juni. Ihr seid alle willkommen, egal wo auf der Welt ihr seid!"





