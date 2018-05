EARTH FLIGHT: Video zu 'Mirai' ist online!

Sieben Jahr hat sich das Nürnberger Prog-Ensemble EARTH FLIGHT Zeit gelassen, ehe mit "Riverdragons & Elephant Dreams" den Fans vor einigen Tagen endlich der heiß ersehnte Nachfolger zum feinen 2011er Dreher "Blue Hour Confessions“" kredenzt wurde.

Im Sinne des Band-Mottos "You are invited to discover the world of EARTH FLIGHT..." gibt es zudem ab sofort das Video zum Track 'Mirai' zu sehen: