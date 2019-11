EDEN WEINT IM GRAB: Erste Single 'Der Giftmischer' vom neuen Album

Die Berliner Dark-Metal-Band hat mit 'Der Giftmischer (In der Kammer des Grauens)' die erste Single aus dem neuen Album veröffentlicht. Das neue Werk wird am 06.12.2019 erscheinen und trägt den Namen "Tragikomödien aus dem Mordarchiv".



Der Song basiert auf realen Ereignissen um den Serienmörder William Palmer (1824 bis 1856), der Morde mit Gift beging und dessen Wachsfigur hernach 127 Jahre lang in Madame Tussauds Kammer des Schreckens in London stand. "Tragikomödien aus dem Mordarchiv" ist das achte Album und ein Konzepwerk rund um Verbrechen, Mord und Gräueltaten. Im kommenden Jahr geht es dann mit neuem Album und WISBORG auf Tour.



Folgende Termine sind bestätigt:

03.01.2020 Leipzig, Hellraiser (+Dryland)

04.01.2020 Köln, MTC

11.01.2020 Erfurt, From Hell (+Munarheim)

18.01.2020 Berlin, Wabe

24.01.2020 Hamburg, MS Stubnitz

25.01.2020 Münster, Rare Guitar

01.02.2020 Braunschweig, B58 (+ LVX Aeterna)

07.02.2020 Cottbus, Muggefug (+ Abrogation)

08.02.2020 Nürnberg, Cult

