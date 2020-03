EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN: Neues Album

Die Band EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN veröffentlicht anlässlich zum 40-jährigen Bandjubiläum am 15.05.20 ein neues Studioalbum. "Alles In Allem" erscheint auf dem bandeigenen Label (Potomak/Indigo) und ist das erste reguläre Studioalbum seit 12 Jahren.



Das Album beinhaltet 10 Stücke, in denen es thematisch weitestgehend um die Erforschung des Topos "Berlin" geht. Ein Umstand, der sich erst im Prozess ergab: Eine Song-gewordene, äußerst zynische Reflexion des Zustands der Hauptstadt schaffte es nicht auf das Album und hinterließ so ein Loch, um das herum sich weitaus differenziertere Auseinandersetzungen mit Berlin ergaben. So wandert Blixa Bargeld durch Erinnerungen, durch Träume, montiert Fragmente – und doch geht es auch immer um die Gegenwart dieser ungreifbaren Stadt. Die Texte legen dabei bisweilen Spuren in die Vergangenheit, führen ins eigene Werk, knüpfen an alten Texten an und überführen sie auf diesem Weg in die Zukunft.



Live ist die Band zu folgenden Terminen zu erleben:

20.04.20 Berlin - Konzerthaus

23.05.20 A- Wien - Arena Open Air

29.05. - 01.06. Leipzig - Wave Gothic Treffen

02.06.20 Köln - E-Werk

11.06.20 Hamburg - Elbphilharmonie

17.06.20 Wiesbaden - Schlachthof

19.06.20 CH- Zürich - Rote Fabrik

20.06.20 Lausanne - Les Docks

21.06.20 Ludwigsburg - MHP Arena

18.09.20 München - Muffathalle

25.09.20 Berlin - Columbiahalle

