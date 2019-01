ELUVEITIE: Neues Album

Schnappatmung in der Folk-Metal-Fraktion: ELUVEITIE veröffentlicht am 5. April 2019 ein neues Album! Wie Nuclear Blast heute verlauten ließ, wird der Langspieler den Titel "Ategnatos" tragen. Wie schon auf den letzten Veröffentlichungen der Schweizer werden die Musiker um Chrigel Glanzmann auch auf diesem Album sich den keltischen Mythologien, der Spiritualität und dem heidnischen Glauben widmen. "Es wurde fast so etwas wie eine sozialkritische Enthüllungsarbeit", so der Frontmann, "eine Art Offenbarung, eine Prophezeiung des jüngsten Tages. Düster und Ernst in seiner Atmosphäre und seinem Charisma, auch sehr okkult, urzeitlich und elitär."

In den kommenden Tagen wird ELUVEITIE das Cover von "Ategnatos" auf dem bandeigenen Instagram-Kanal enthüllen.