EMIGRATE: Neues Album

EMIGRATE ist die Band von RAMMSTEIN-Gitarrist Richard Kruspe. Am 30.11.18 wird die Formation ihr drittes Studioalbum mit dem Namen "A Million Degrees" via Vertigo/ Universal Music veröffentlichen.



Die ersten Aufnahmen für fanden bereits im März und Mai 2015 statt und das ganze Album wurde von Ben Grosse in L.A. gemixt. Leider zwang ein Wasserschaden in Richard Kruspes Studio dazu, alles nochmal neu aufzunehmen, da alle Festplatten beschädigt waren. Im September 2017 wurde das Album nochmal mit Sky van Hoff neu aufgenommen und gemixt und im Laufe dieses Jahres von Svante Vorsbäck gemastert.



Auch bei diesem Album sind wieder musikalische Gäste dabei: Ben Kowalewicz von BILLY TALENT, Till Lindemann, Cardinal Copia von GHOST und Margaux Bossieux.

