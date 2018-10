EMIGRATE: RAMMSTEIN-Nebenprojekt mit neuem Album!

Hinter EMIGRATE steht der RAMMSTEIN-Gitarrist Richard Kruspe, der am 30.11.2018 via Vertigo/Universal mit "A Million Degrees" sein drittes Solo-Album veröffentlicht.

Schaut euch hier das Video zum Song '1234' an:

Die Tracklist liest sich folgender Maßen:

01. War

02. 1234 (feat. Ben Kowalewicz)

03. A Million Degrees

04. Lead On You (feat. Margaux Bossieux)

05. You Are So Beautiful

06. Hide And Seek

07. We Are Together

08. Let's Go (feat. Till Lindemann)

09. I'm Not Afraid (feat. Cardinal Copia)

10. Spitfire

11. Eyes Fade Away