TOOL kommt auf Europa-Tour 2019!

Ja, richtig gelesen: TOOL kommt nach Europa und besucht einige Festivals, macht auch an einzelnen Stationen Halt:

SUNDAY, JUNE 2 @ MERCEDES-BENZ ARENA – BERLIN, GERMANY- ON SALE FRIDAY, OCT. 26 (9 am local)



TUESDAY, JUNE 4 @ O2 ARENA – PRAGUE, CZECH REPUBLIC- ON SALE FRIDAY, OCT, 26 (9am local)



WEDNESDAY, JUNE 5 @ WIENER STADHALLE – VIENNA, AUSTRIA - ON SALE FRIDAY, OCT. 26 (9 am local)



FRIDAY, JUNE 7 @ ROCK AM RING FESTIVAL – NURBURG, GERMANY (ALREADY ON SALE)



SUNDAY, JUNE 9 @ ROCK IM PARK FESTIVAL – NUREMBERG, GERMANY



TUESDAY, JUNE 11 @ IMPACT FESIVAL – TAURON ARENA – KRAKOW, POLAND- ON SALE FRIDAY, OCT. 26 (10:00 am local)



THURSDAY, JUNE 13 @ FIRENZE ROCKS FESTIVAL – FLORENCE, ITALY- ON SALE FRIDAY, OCT 26 (11:00 local)



SUNDAY, JUNE 16 @ DOWNLOAD FESTIVAL – DONINGTON, UK - ON SALE THURSDAY, OCT. 25 (7 pm local)



TUESDAY, JUNE 18 @ ZIGGO DOME – AMSTERDAM, HOLLAND- ON SALE THURSDAY, OCT. 25 (10:00 local)



THURSDAY, JUNE 20 @ COPENHELL FESTIVAL – COPENHAGEN, DENMARK- ON SALE THURSAY, OCT 25 (10:00 am local)



TUESDAY, JUNE 25 @ HALLENSTADION – ZURICH, SWITZERLAND- ON SALE FRIDAY, OCT. 26 (9am local)



SUNDAY, JUNE 30 @ DOWNLOAD FESTIVAL SPAIN – MADRID, SPAIN- ON SALE TUESDAY, OCT. 23 (5pm local)



TUESDAY, JULY 2 @ ALTICE ARENA – LISBON, PORTUGAL - ON SALE THURSDAY, OCT. 25 (10:00 local)

Ob der Tour auch ein Album vorausgeht oder folgt, kann man nur Spekulieren.