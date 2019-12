END OF SILENCE Festival 2020 mit BONFIRE & DIE TAUCHER

Der Sportverein in Tiefenbach, einem Ortsteil von Illertissen. feiert kommendes Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Dazu findet am 22. Mai 2020 das END OF SILENCE Open Air Festival statt. Headliner ist die Ingolstädter Hard-Rock-Institution BONFIRE. Ebenfalls mit dabei sind die reformierten schwäbischen Punkrock-Metaller DIE TAUCHER, die Southern-Rocker 5 HORSE RODEO und die Bluesrocker SCRAP HEAP.



Tickets zum Preis von 25 Euro sind ab kommenden Mittwoch, dem 11. Dezember, erhältlich. Weitere Infos gibt es auf der Festivalhomepage.

