TEXAS: Konzerte für 2020 bestätigt

Die schottische Pop-Band TEXAS feiert in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum ihres Debütalbums "Southside". Aus diesem Anlass wird die Band um Sängerin Sharleen Spiteri im kommenden Jahr auf Tour gehen und dort das komplette Album und diverse andere Songs spielen.



Für Deutschland stehen folgende Termine fest:

15. November 2020 in Hamburg in der Grossen Freiheit

16. November 2020 in Berlin im Huxley´s

17. November 2020 in Frankfurt in der Batschkapp

23. November 2020 in Köln im Carlswerk Victoria



Der Kartenvorverkauf startet am 12.12.2019.

