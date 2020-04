END OF SILENCE mit BONFIRE auf nächstes Jahr verschoben!

Das END OF SILENCE Festival, welches der Fussballverein des SV Tiefenbach zu seinem 150-jährigen Jubiläum dieses Jahr geplant hatte wurde auf nächstes Jahr, Freitag den 4. Juni 2021, verschoben.



"Hallo Rockfans,

wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass alle Bands vier Bands für den neuen Termin unseres Festivals zugesagt haben.

Daher ist es nun amtlich, dass wir, auch wenn es noch etwas hin ist, mit den Bands BONFIRE, DIE TAUCHER, 5 HORSE RODEO und SCRAP HEAP abrocken werden!

Der neue Termin ist der Freitag, 04.06.2021. Wir hoffen, dass sich die Situation bis dahin normalisiert hat, und wir mit viel guter, lauter Rockmusik feiern können.

Mit dem Kartenvorverkauf machen wir dennoch eine kurze Pause und werden am 22.05.2020 (dem einstigen Festival-Termin) mit druckfrischen und aktuellen Tickets am Start sein. Die bisher gekauften Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. Sollte jemand die Tickets zurückgeben wollen, arbeiten wir momentan an praktikablen Lösungen.

