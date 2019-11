ENSLAVED mit RÖYKSOPP-Cover und Nuclear-Blast-Deal

Norwegens progressive Viking/Black-Metal-Veteranen ENSLAVED melden sich gute zwei Jahre nach dem Erscheinen des Albums mit der Ehwaz-Rune zurück mit der Nachricht, dass sie ihren bisher seit drei Alben währenden Deal mit Nuclear Blast verlängert haben. Zur Feier dieses Ereignisses haben die Bergener nun auch einen Videoclip zu ihrer Interpretation von "What Else Is There?" veröffentlicht. Das Stück, bei welchem es sich um eine Coverversion ihrer Tromsøer Landsleute RÖYKSOPP handelt, erschien ursprünglich als Digipak-Bonustrack des letzten Studioalbums.



Ferner hat die Band vergangene Wochen ihre beiden Alben "Axioma Ethica Odini" (2010) und "Vertebrae" (2008) jeweils als Digipak und Doppelvinyl über ihr eigenes Label By Norse Music neu aufgelegt. Dies jeweils mit zwei Bonustracks und neuen Linernotes. Bei den Bonustracks handelt es sich im Falle "Vertebrae" um das RUSH-Cover "Earthshine" und das KING CRIMSON-Cover "Red". Im Falle "Axioma" wurden die beiden Songs der ehemaligen Bonus-7" - 'Jotunblod (Doom)' und 'Migration' - dem Album erneut beigefügt.

