RAGE mit zweitem Video zur kommenden Scheibe

Am 10.01.2020 wird mit "Wings Of Rage" über Steamhammer/SPV das neue Studioalbum von RAGE erscheinen, und hierzu gibt es nach dem bereits im Oktober veröffentlichten 'Let The Rest In Peace' nun einen zweiten Videoclip, und zwar für den Song "True". Das Video wurde von www.lensflareclips.de erstellt. Das Album kann bereits vorbestellt werden: https://RageSPV.lnk.to/WingsOfRage







Hier nochmal der Vorgängerclip:





Und hier könnt ihr RAGE demnächst live bewundern:

07.12. DE-Balingen - Crazy Christmas

28.12. DE-Annweiler - Hohenstaufensaal

29.12. DE-Andernach - JUZ Live Club 2020

25.01. DE-Wolfsburg - Break Your Neck Festival

05.02. DE-Mannheim - MS Connexion Complex

06.02. DE-Hamburg - Grünspan

07.02. DE-Siegburg - Kubana

08.02. UK-London - The Underworld

09.02. FR-Colmar - Le Grillen

11.02. ES-Pamplona - Totem

12.02. ES-Barcelona - Boveda

13.02. FR-Lyon - CCO Villeurbanne

14.02. IT-Milano - Legend Club

15.02. DE-Memmingen - Kaminwerk

16.02. DE-Nürnberg - Hirsch

18.02. CH-Pratteln - Z7

19.02. AT-Vienna - Szene

20.02. SVK-Kosice -Collosseum

21.02. SVK-Zvolen - Dom Kultury ZSR

22.02. CZ-Prague - Nová Chmelnice

23.02. DE-Bochum - Zeche

16.07. DE-Balingen - Bang Your Head Festival



Weitere Informationen hierzu: http://www.rage-official.com/tour/

