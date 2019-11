TYLER DORY TRIO: Neues Album und neues Video

Das TYLER DORY TRIO, Progband aus Kanada, kündigt für den 21. Dezember sein neues Album "Unsought Salvation" an und gibt die Trackliste bekannt. Zur Vorabsingle 'East Of Eden' ist ein Video bei YouTube online.



1. The Righteous and the Rest (6:16)

2. Comatose (5:15)

3. The Fallen Man (5:45)

4. Dying Light (5:08)

5. The Spaces In Between (5:06)

6. East of Eden (5:49)

7. Glass Menagerie (5:28)

8. Marionettes (of Distant Masters) (4:37)

9. Into The Maelstrom (4:40)

10. Cenotaph (13:42)





