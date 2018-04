EQUINOX: Video zu 'I Had A Dream'

Das dazugehörige Album mit dem Namen "The Cry Of Gaia" wird am 4. Mai veröffentlicht werden, jetzt gibt es das erste Video der Symphonc Metal-Band aus Frankreich zu dem Song 'I Had A Dream', das zwar nicht viel Metal, dafür aber viel nasse Frau zu bieten hat: Youtube.

Das Lied finde ich ja eher langweilig, ich verstehe, warum man das mit einer Art Wet-T-Shirt-Contest aufpeppen wollte. Aber vielleicht habe ich ja auch einfach keine Ahnung. Schaut und hört mal selbst.